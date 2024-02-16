- Asayiş

FETÖ operasyonu: 15 gözalı

Konya merkezli olarak 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ operasyonu: 15 gözalı mask

Konya merkezli olarak 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca FETÖ üyeliğinden aranan 3 kişi de merkez Selçuklu ilçesinde yakalandı.

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16 Şub 2024 - 12:01 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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