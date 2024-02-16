"Sevgi hak ederek kazanılır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden taksici esnaf ile bi araya geldiği anları paylaştı. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgi zorla değil hak ederek kazanılır.
Tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde hemşehrilerimize hizmet veren taksici esnafımızla bir araya geldik. Destekleriyle, coşkularıyla, heyecanlarıyla gücümüze güç kattılar.
Daima yanlarında olacağız."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.