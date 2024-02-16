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"Sevgi hak ederek kazanılır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Sevgi zorla değil hak ederek kazanılır" dedi.

"Sevgi hak ederek kazanılır"
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden taksici esnaf ile bi araya geldiği anları paylaştı. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgi zorla değil hak ederek kazanılır. 

Tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde hemşehrilerimize hizmet veren taksici esnafımızla bir araya geldik. Destekleriyle, coşkularıyla, heyecanlarıyla gücümüze güç kattılar.

Daima yanlarında olacağız."

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16 Şub 2024 - 11:15 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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