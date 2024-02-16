Fizy, sanatseverlerle buluşacak

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Fizy, zengin müzik içeriklerinin yanı sıra geniş podcast arşiviyle de sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor.

Kısa süre önce yeni nesil sanat galerisi Muse Contemporary ile özel bir işbirliği gerçekleştiren Turkcell, sanatseverlere "Sense of Snow" adlı pop-up sergisinde yer alan eserleri, içerik ve hikayelerini podcast olarak dinleyebilme imkanı sunuyor.

Fizy'deki "Muse Contemporary - Sense Of Snow" podcast serisi toplam 8 bölümden oluşuyor. Moderatörlüğünü galerinin direktörü Taner Yılmaz'ın üstlendiği bu seride Yasemin Vardarlılar, Rahşan Düren, Alea Pınar Du Pre, Sinan Polvan, Sezin Aksoy, Canan Savaş, Kübra Doğu ile serginin küratörü ve Muse Contemporary'nin kurucusu Ayşe Pınar Akalın'ın eserleri yer alıyor.

Podcast serisi, süre kısıtı olmaksızın sadece fizy'de yer alacak. 30 Mart'a kadar devam edecek sergi için sanatçılarla gerçekleşen bu podcastlere, eserlerin yanında konumlandırılan QR kodla uygulama üzerinden ulaşılabilecek. Böylece sergiyi ziyaret eden katılımcılar eserleri incelerken aynı zamanda eser sahibinin kendi ağzından eserin detaylarını, nereden ilham aldığını, neyi yansıtmak istediğini, sanatçıya dair bilgiler ve gelecek projelerine dair detayları dinleme fırsatı da yakalayacak.

Erciyes'te 17-18 Şubat ve 10-11 Mart tarihlerinde, fizy etkinlikleri de düzenlenecek. Özel ikramların da sunulacağı etkinliklerde, katılımcılar DJ Drumstone ve DJ Can Küçükserim'in özel olarak hazırladığı müzik listesiyle keyifli vakit geçirecek.

fizy, daha önce benzer bir podcast serisini sadece Contemporary İstanbul 18. edisyonu için de gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra kültür-sanat temalı birçok podcastin yer aldığı fizy'de Bibliyoterapi ve Barış Özcan ile 111 Hz serileri de öne çıkıyor.