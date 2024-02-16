Amazon'dan "Anne ve Bebek Fırsatları" kampanyaası

Amazon Türkiye'nin "Anne ve Bebek Fırsatları" kampanyası, 29 Şubat tarihine kadar devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında oyuncaktan bebek bakım ürünlerine, beslenme ürünlerinden oto koltuklarına kadar binlerce ürün, tüm müşterilere uygun fiyatlar ve güvenli teslimat seçenekleriyle sunuluyor.

"Anne ve Bebek Fırsatları" kampanyası boyunca, müşteriler aralarında Philips Avent, Bright Starts, Chicco, Ingenuity, Maxi-Cosa, Wee Baby, La Roche-Posay, Molfix ve Sleepy gibi markaların giyim, tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme gibi ürünlere sahip olabiliyor.

Amazon Prime üyeleri "Anne ve Bebek Fırsatları" boyunca minimum sepet tutarı olmaksızın geçerli alışverişlerinde, pazar günleri de dahil, bedava ve hızlı teslimat ayrıcalığından faydalanabiliyor.

Ayrıca, seçili şehirlerdeki Prime üyeleri, "Randevulu Teslimat" ile siparişleri sırasında uygun saat ve tarihi seçerek, siparişlerini diledikleri zaman aralığında teslim alabiliyor. Satın aldıkları ürünlerin teslimatlarının, siparişi takip eden bir hafta boyunca kendileri için uygun bir zaman diliminde doğrudan adreslerine gerçekleştirilmesini de talep edebiliyor.