'Kadın işbirliğinin pozitif gücü'

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın, Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde Kaymazyayla Doğal Yaşam Köyü Üretim Kooperatifi'nin üretici kadınlara verdiği destek duyuruldu. Yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"TOPYEKÛN KALKINMA HİKAYESİ KADIN İŞ BİRLİĞİNİN POZİTİF GÜCÜYLE BÜYÜYOR

Başarı hikayelerinden biri de Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Kaymazyayla Doğal Yaşam Köyü Üretim Kooperatifinin Güçlü Kadınları...

Üretim alt yapısı geliştirilen kooperatif, tamamen doğal ata tohumundan elde edilen un ve kendi yetiştirdikleri doğal sebzelerden üretilen erişte, kuskus ve turşuları, Nesibe Hatun markası ile tüketiciye sunuyor."