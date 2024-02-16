- Asayiş

Evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki evinde sahte içki imal ettiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı

Evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı mask

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki evinde sahte içki imal ettiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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16 Şub 2024 - 10:47 AA Yozgat/ Sarikaya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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