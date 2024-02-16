Evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki evinde sahte içki imal ettiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde S.Ç'nin evinde ticari amaçlı içki ürettiği bilgisi aldı.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 10 litre sahte içki, 18 litre etil alkol ve 18 anason kiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.