Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova aynı projede

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova gibi sevilen isimler, Mevzu Derin adlı dizide bir araya geldi. Bu dizi, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinde izleyiciyle buluşacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mevzu Derin dizisi, Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenliğinde Yusuf Reha Alp tarafından kaleme alınıyor. Dizinin birinci sezonu, 10 bölüm olarak planlanıyor ve mart ortasında çekimlere başlanması öngörülüyor. Mevzu Derin'de, Gürkan Uygun karakteriyle kötülere karşı mücadele eden Ali Reşat'ı canlandıracak, Melike İpek Yalova ise "Derin" rolüyle ona eşlik edecek. Hapishaneye düşmesinin ardından geri dönüş hikayesi etkileyici bir dille izleyicilere sunulacak.