Erzincan'daki işçiler hakkında şok iddia!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama ile " Erzincan'da arama kurtarma çalışmaları demir çubuklarla yapılıyor" iddialarının doğru olmadığı duyuruldu. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Erzincan'da arama kurtarma çalışmaları demir çubuklarla yapılıyor" başlıklı haberler manipülasyon içermektedir. Erzincan İliç’teki bir maden sahasındaki yığın liçi alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından henüz ulaşılamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Bazı basın yayın organlarında "sonda tekniği ile arama" çalışmalarından fotoğraflar paylaşılarak, "İşçiler demir çubukla aranıyor" şeklinde kamuoyunu manipüle etmeye yönelik haberler servis edildiği belirlenmiştir.

İddiaların aksine toprak kaymasının yaşandığı bölgede tüm teknolojik imkanlar seferber edilerek; termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, drone ile havadan ve karadan radar sistemleri, karasal radar sistemleri, arama dedektörleri, yüzeysel fiziksel arama ve sonda tekniği ile arama kurtarma çalışmaları yürütülmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden manipüle edilen "sonda tekniği" yumuşak zeminden sert ve metal cisimleri bulmak için kullanılmaktadır. Bu yöntem, dünyadaki arama kurtarma faaliyetlerinde herkesçe kullanılan bir yöntemdir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik haberlere itibar etmeyiniz."