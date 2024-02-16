Üç Kız Kardeş'in yıldızları trafik kazası geçirdi

Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete gitmek için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdi.
Ayvalık'ta çekimleri devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerinin yapıldığı yere doğru ilerlerken, Almila Ada'nın kullandığı araç, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, önlem amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Almila Ada ve Benian Dönmez'in henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.