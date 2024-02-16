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Üç Kız Kardeş'in yıldızları trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncularından Almila Ada ve Benian Dönmez, Ayvalık'taki sete giderken yolda trafik kazası geçirdi. Almila Ada, aracın seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hastaneye kaldırıldı

Üç Kız Kardeş'in yıldızları trafik kazası geçirdi mask

Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş karakterini canlandıran Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete gitmek için yola çıktıkları sırada trafik kazası geçirdi.

Ayvalık'ta çekimleri devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerinin yapıldığı yere doğru ilerlerken, Almila Ada'nın kullandığı araç, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki başarılı oyuncu, önlem amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Almila Ada ve Benian Dönmez'in henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Üç Kız Kardeş'in yıldızları trafik kazası geçirdi
Üç Kız Kardeş'in yıldızları trafik kazası geçirdi

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16 Şub 2024 - 10:28 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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