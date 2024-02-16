Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi

Ailelerin çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1627 gündür devam ediyor. Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Hülya Koçyiğit, HDP il binası önündeki oturma eylemiyle dikkat çeken Diyarbakır annelerini ziyaret ederek terör örgütüne seslendi
Sanatçı Koçyiğit, evlat nöbetini sürdüren annelere destek mesajı verdi ve onların yalnız olmadığını vurguladı. Kendisinin de bir anne olduğunu ifade eden Koçyiğit, onların duygularını çok iyi anladığını belirtti
Koçyiğit, şöyle konuştu: "HDP binasının önünde anneler büyük bir dirençle, sabırla, inatla 'kandırılıp dağa götürülen evlatlarımızı geri istiyoruz' diye haykırdılar, halen haykırmaya devam ediyorlar. Onların sesi, yüreklerindeki sızıyı hiçbir zaman, hiçbirimiz göz ardı edemeyiz. Anneler ölüme götürülen evlatlarını geri istiyor. Ben de onlarla beraber sesleniyorum, evlatlarımızı geri gönderin. Annelere tüm kalbimle saygı duyuyorum, her zaman onların yanlarında olacağım."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.