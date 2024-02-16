Yeni evlenen çiftlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek çiftlere yönelik destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"KREDİ değil HİBE
Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık."
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.