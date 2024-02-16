Yeni evlenen çiftlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek çiftlere yönelik destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KREDİ değil HİBE

Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık."