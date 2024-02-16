- Ekonomi

Yeni evlenen çiftlere destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenen çiftlere verilecek desteği duyurdu.

Yeni evlenen çiftlere destek mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek çiftlere yönelik destek hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"KREDİ değil HİBE

Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık."

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16 Şub 2024 - 10:17 Ankara- Ekonomi

Mahreç  Melisa Sapaz

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