Hükümlü, parmak izinden yakalandı

Anıl ATAR/ADANA
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.’yi, durumundan şüphelenip durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını belirten Cumali S., kardeşi F.S.’nin kimlik numarasını söyledi. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği değerlendirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürülen Cumali S.’ye parmak izi sorgulaması yapıldı. Burada asıl kimliği belirlenen Cumali S.’nin, 2008 yılında karıştığı bir olaydan ‘kasten öldürme’ suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanan Cumali S., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.