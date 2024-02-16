Samet Öztürk'ten, köy ziyaretleri

Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Bozkurt, Emlak Karacaören, Hardal ve Yükselen köylerindeki vatandaşlarla buluştu.

İlçeye bağlı köyleri ziyaret etmeyi sürdüren Öztürk, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp talepleri dinledi.

Öztürk, ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılında açılan Emlak Karacaören İlkokulu'nu da ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra aynı köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Tevfik Bektürk'e de evinde ziyarette bulunan Öztürk, hizmetleri için teşekkür etti

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Benli ve İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da hazır bulundu.