Survivor'da sürpriz ayrılık: Yarışmayı bıraktı!

Survivor 2024 All Star serüveni hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük yankı uyandıran fenomen yarışmada bu kez sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan, bir yarışmacının yarışmayı bırakma isteğini paylaştı. Bu durum üzerine Murat Ceylan, düello oyununda eleme olmayacağını açıkladı.

Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşam ki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Bizde saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım." dedi.

Sahra'nın geçen haftalarda Nagihan ile yaşadığı tartışma büyük ilgi çekmişti; ancak, Sahra'nın attığı son adım izleyicileri şaşırttı.

Survivor All Star'a veda eden Sahra Işık sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da herkesi şoke etti. Işık; 'Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N - M - S' ifadelerini kullandı.