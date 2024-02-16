Yanak aldırma ameliyatı riskli midir?

Bu işlem genellikle estetik amaçlarla yapılır ve kişinin yüzünün daha ince, daha genç veya daha dengeli görünmesini sağlamak için gerçekleştirilir.

Yanak aldırma ameliyatı, genellikle lokal veya genel anestezi altında yapılır. Cerrah, yanak bölgesine küçük kesiler yapar ve yağ dokusunu ya da fazla cilt dokusunu çıkarır. Bu işlem genellikle yanakların daha belirgin ve konturlu hale gelmesini sağlar.

Yanak aldırma ameliyatı, aynı zamanda yüzdeki sarkmış deriyi kaldırmak veya yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek için de yapılabilir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, yanak aldırma ameliyatı da bazı riskler taşır ve herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, adaylar öncelikle bir plastik cerrah ile danışmalı ve ameliyatın potansiyel sonuçları ve riskleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.