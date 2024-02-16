Yanak aldırma ameliyatı riskli midir?

Bu işlem genellikle estetik amaçlarla yapılır ve kişinin yüzünün daha ince, daha genç veya daha dengeli görünmesini sağlamak için gerçekleştirilir.
Yanak aldırma ameliyatı, genellikle lokal veya genel anestezi altında yapılır. Cerrah, yanak bölgesine küçük kesiler yapar ve yağ dokusunu ya da fazla cilt dokusunu çıkarır. Bu işlem genellikle yanakların daha belirgin ve konturlu hale gelmesini sağlar.
Yanak aldırma ameliyatı, aynı zamanda yüzdeki sarkmış deriyi kaldırmak veya yüz hatlarını daha belirgin hale getirmek için de yapılabilir. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, yanak aldırma ameliyatı da bazı riskler taşır ve herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle, adaylar öncelikle bir plastik cerrah ile danışmalı ve ameliyatın potansiyel sonuçları ve riskleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.