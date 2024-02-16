İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A. isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.
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Arama çalışmalarına destek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde batan ticari geminin arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da eşlik ettiğini bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.