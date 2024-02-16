Arama çalışmalarına destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında batan Batuhan A. isimli gemi için başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı uçakları da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.