Yüzme havuzunun temeli atıldı

Kaplıcalar mevkisinde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 1470 metrekare inşaat alanına sahip havuzun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ekinci, havuz tamamlandığında öğrencilere ücretsiz yüzme kursu verileceğini belirterek, "Amacımız, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bizler spora ve sporcuya önem veren bir belediyeyiz. Yüzme havuzumuz bir yıl içinde tamamlanıp hizmete girecek." dedi.
Temel atma törenine MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP İlçe Başkanı Muaz Ağan, MHP ilçe yönetimi ve vatandaşlar katıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.