- Kültür & Sanat

Pursaklarda 2'inci Kitap Günleri sürüyor

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri Fuarı, katılımcıları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor.

Pursaklarda 2'inci Kitap Günleri sürüyor mask
Pursaklarda 2'inci Kitap Günleri sürüyor
Pursaklarda 2'inci Kitap Günleri sürüyor
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Çocuklara kitabı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için, Pursaklar Belediyesinin öncülük ettiği, Pursaklar 2'inci Kitap Günleri kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in fuarla ilgili ifadeleri şöyle: Birbirinden kıymetli yazarlar, yayınevleri ve konuklarla 9 gün boyunca kitap günlerinin devam edeceğini anlatan Çetin, "Kitap ile çocuğu buluşturmak için bu organizasyonu yaptık. Onların ilgisini çekebilmek için her ayrıntıyı düşündük. Okullarımızdan gelen öğrencilerimize hediye kitap çeki veriyoruz. Birçoğunun ilk kitabı oluyor. Pursaklar'da eğitim, sanat, kültür ve sporda kendinden söz ettirecek şekilde hareket ediyoruz." dedi.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki fuara 101 yayınevi katılıyor. Belediye mobil mutfak aracıyla katılımcılara ücretsiz çorba da ikram ediliyor.

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16 Şub 2024 - 04:49 AA Ankara- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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