Pursaklarda 2'inci Kitap Günleri sürüyor

Çocuklara kitabı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için, Pursaklar Belediyesinin öncülük ettiği, Pursaklar 2'inci Kitap Günleri kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in fuarla ilgili ifadeleri şöyle: Birbirinden kıymetli yazarlar, yayınevleri ve konuklarla 9 gün boyunca kitap günlerinin devam edeceğini anlatan Çetin, "Kitap ile çocuğu buluşturmak için bu organizasyonu yaptık. Onların ilgisini çekebilmek için her ayrıntıyı düşündük. Okullarımızdan gelen öğrencilerimize hediye kitap çeki veriyoruz. Birçoğunun ilk kitabı oluyor. Pursaklar'da eğitim, sanat, kültür ve sporda kendinden söz ettirecek şekilde hareket ediyoruz." dedi.
Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki fuara 101 yayınevi katılıyor. Belediye mobil mutfak aracıyla katılımcılara ücretsiz çorba da ikram ediliyor.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.