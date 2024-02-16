16 Şub 2024 - 04:36- Ekonomi G:

TUA'nın ilk toplantısı gerçekleşti

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başkanlığında yapıldı.

TUA'nın ilk toplantısı gerçekleşti mask

TUA'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "TUA'nın yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya; Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'in organizatörlerinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Alper Güzel de katıldı.

# Alper Gezeravcı, toplantı, TUA, Türkiye Uzay Ajansı, ile, Türkiye, sosyal, ilk, medya, Yönetim, Uzay

16 Şub 2024 - 04:36 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL