TUA'nın ilk toplantısı gerçekleşti

TUA'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu. Paylaşımda, "TUA'nın yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya; Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, TEKNOFEST'in organizatörlerinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, DeltaV Uzay Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Alper Güzel de katıldı.