Çubuk Belediye Başkanı'ndan ziyaret

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediye meclis üyeleri ile Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafın şikayetlerini dinledi.

Esnafla sohbet eden ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Demirbaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un Ankara'yı yeniden hizmetle buluşturacağını söyledi.

Yerel seçimlere az zaman kaldığını dile getiren Demirbaş, "Büyükşehir Belediyesi için Turgut başkanımız için güçlü destek istiyorum. Sizin tercihiniz, onayınız bizim için kıymetli. Burada Allah'ın izniyle bu sefer de en güçlü şekilde destek istiyorum. Çubuk her zamanki gibi en iyi şekilde kararını verecek. Biz de inşallah sizi mahcup etmeyeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra Çubuk Zahireciler Sitesini ziyaret eden Demirbaş, zahireci esnafına bol kazançlar dileyerek, istek ve taleplerini dinledi.

Demirbaş’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı eşlik etti.