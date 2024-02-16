Kırıkkale, Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta G.M.Y'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.E, R.E, R.E, M.E. ve Ş.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, R.E, R.E. ve M.E. tutuklandı, Ş.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta önceki gün çıkan kavgada E.E, G.M.Y'yi (25) bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli E.E. ile olayla ilgisi olduğu belirlenen R.E, R.E, M.E. ve Ş.E. gözaltına alınmıştı.
- Asayiş
Kırıkkale'de cinayet
Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.