Başarılı sporculara, ödül

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2023'teki müsabakalarda başarılı olan Selçuklu Belediyespor Kulübünün sporcuları için ödül töreni düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, programda yaptığı konuşmada, belediye olarak spora büyük değer verdiklerini söyledi. Sporcuların başarısında ailelerin büyük emeği olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, şöyle konuştu: "Burada en büyük alkışı ailelerimiz hak ediyor. Gece gündüz demeden çocuklarına destek oldukları için onlara tekrar teşekkür ediyorum. Selçuklumuzu sporun merkezi haline getirdik. Bugün baktığımız zaman yaz ve kış spor okullarımızdan son 5 yılda 15 farklı branşta toplam 94 bin 834 öğrencimiz faydalanmış. '3. Sınıflar Yüzme Öğreniyor' projemizde son 5 yılda 7 bin 72 öğrencimize yüzme becerisi kazandırdık. Kısa bir süre önce başlattığımız sporcu seçme programımızda şu ana kadar 4.600 sporcumuzun ölçüm testlerini gerçekleştirdik. Kulübümüz son 5 yılda 135'i altın, 85'i gümüş ve 93'ü bronz olmak üzere toplam 313 madalyayı Selçuklumuza kazandırarak, büyük bir başarıya imza attı. İnşallah bundan sonra da nice büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."

Programa, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile sporcuların aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda derece alan sporculara hediyeler verildi.