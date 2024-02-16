DEÜ Rektörüne yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar'a Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde;



