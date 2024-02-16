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DEÜ Rektörüne yeni görev

DEÜ Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar'a Akdeniz için Birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi ve kendisine Büyükelçilik unvanı verildi.

16 Şub 2024 - 00:26 İzmir- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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