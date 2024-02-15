Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botlardaki 32'si çocuk olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
- Asayiş
67 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.