- Asayiş

67 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 2 lastik botta 32'si çocuk 67 kaçak göçmen yakalandı.

67 kaçak göçmen yakalandı mask

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada bir grup kaçak göçmen  olduğu tespit edildi. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları tarafından düzenlenen operasyonda, lastik botlardaki 32'si çocuk olmak üzere toplam 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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15 Şub 2024 - 23:28 Çanakkale- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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