Galatasaray 3 golle galip

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Kerem Demirbay, 61'inci dakikada Mertens ve 90+1'inci dakikada Icardi kaydetti. Sparta Prag'ın golleri ise 47'nci dakikada Preciado ve 65'inci dakikada Kuchta'dan geldi. Karşılaşmada Galatasaray'da 62'nci dakikada Nelsson, Sparta Prag'ta ise 80'inci dakikada Rynes kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

6'ncı dakikada savunmanın sağında topla buluşan Kerem Demirbay, pasını Nelsson'a vermek istedi. Kısa düşen topun arasına giren Birmancevic, topla hareketlenerek ceza sahası içerisine kadar girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera kornere çeldi.

19'uncu dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Demirbay, topla kat ederek sol kanattan ceza sahası içerisine kadar girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert vuruşunda top kaleci Vindahl'a da çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 36'ncı dakikada Sparta Prag etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kairinen, topu yakınındaki Kuchta'ya çevirdi. Bu oyuncunun altı pas üzerine gelen topa bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile bitti.

47'nci dakikada Sparta Prag beraberliği yakaladı. Sol kanattan Kairinen'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topu Icardi kafayla uzaklaştırdı. Uzaklaşan top ceza sahası dışı sağ çaprazında Preciado'nun önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. 54'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten hemen sonra yaptığı aşırtma vuruşta top sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

61'inci dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda savunmada Krejci'ye de çarpan top ağlara gitti: 2-1. 62'nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sparta Prag atağında savunma arkasına sarkan Birmancevic'i formasından çeken Nelsson, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 65'nci dakikada Sparta Prag tekrar beraberliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Preciado, ceza sahası içerisine doğru ortasını açtı. Gelen topa iyi yükselen Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

70'nci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkan Kutlu, ortasını yaptı. Torreira'nın kafa vuruşunda kaleci Vindahl topu kornere çeldi. 80'inci dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a müdahalede bulunan Rynes, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90'ıncı dakikada Kairinen'in pasıyla savunma arkasına sarkan Wiesner'in ceza sahası içerisinden şutunda Muslera'nın kafasına çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+1'inci dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışındaki Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayından yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı Galatasaray 3-2'lik skorla kazandı.