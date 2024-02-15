Evin üzerine bu kez de TIR uçtu

Kaza, sabah saatlerinde Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki 27 ALL 191 plakalı meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin üst katına uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
45 GÜN ARAYLA İKİNCİ KAZA
Fırtına ailesine ait olan evin üzerine 30 Aralık günü de M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon uçmuş, evin ikinci katının duvarı yıkılmış, sürücü yaralanmıştı. Hasar gören duvarın onarımı kaza sonrası yapılırken, TIR kazası sonrası ise tamiri yapılan duvar yeniden yıkıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.