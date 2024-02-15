15 Şub 2024 - 22:33- Siyaset G:

İmamoğlu açıkladı, 7.000 TL kira desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hızlı tarama yöntemiyle tespit edilen riskli yapıları yıkacaklarını açıkladı.

İmamoğlu açıkladı, 7.000 TL kira desteği
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hızlı tarama yöntemiyle tespit edilen riskli yapıları yıkacaklarını açıklayarak, "Yıllardır ellerinde her olanak vardı yapmadılar. Biz yapıyoruz" dedi

Ayrıca İmamoğlu açıklamasında, Kiracılara ve ev sahiplerine 7.000 TL ekstra kira desteği vereceklerini de açıkladı. İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde; "Yıllardır ellerinde her olanak vardı yapmadılar. Biz yapıyoruz. Hızlı tarama yöntemiyle tespit ettiğimiz riskli yapıları yıkıyoruz. İstanbul Yenileniyor ile maliyetine, faizsiz ve sabit taksitle yeniliyoruz. Kiracılara ve ev sahiplerine 7.000 TL ekstra kira desteği veriyoruz."

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15 Şub 2024 - 22:33 İstanbul- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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