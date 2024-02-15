Zincirleme kaza, 7 yaralı

Nevşehir-Acıgöl kara yolunda aynı yönde seyir halinde olan, H.Ö. yönetimindeki 50 LE 742, E.A. idaresindeki 50 ADY 060 ile K.B'nin kullandığı 50 AAS 663 plakalı otomobiller, TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan R.Ö, H.Ö, M.K. ve H.K. sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Trafik, araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.