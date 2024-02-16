16 Şub 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/343 EsasDavacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava...

T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN mask

ESAS NO : 2023/343 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Meryem EFE' ye (T.C. 13948037588)ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 18/04/2024 günü saat: 16:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01985105

16 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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