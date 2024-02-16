T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/9 Tereke

İstanbul ili Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halil İbrahim ve Hatice Muazzez'den olma 14/04/1931d.lu T.C. Kimlik Nosu 14996398492 olan Necla AKINCI'nın vefat etmiş olması nedeniyle Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesine açılan tereke davasında hissedar olarak gözüken Sabahaddin ve Süheyla'dan olma Beykoz 11/01/1947 d.lu Halil Taner KAYA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından; iş bu ilanın tebliğinden itibaren müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 17/04/2024 günü saat 15:05'de bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.