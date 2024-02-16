T.C. ÇUBUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İstanbul ili Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi nüfusunda kayıtlı Halil İbrahim ve Hatice Muazzez'den olma 14/04/1931d.lu T.C. Kimlik Nosu 14996398492 olan Necla AKINCI'nın vefat etmiş olması nedeniyle Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesine açılan tereke davasında hissedar olarak gözüken Sabahaddin ve Süheyla'dan olma Beykoz 11/01/1947 d.lu Halil Taner KAYA'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından; iş bu ilanın tebliğinden itibaren müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 17/04/2024 günü saat 15:05'de bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.
ESAS NO: 2023/9 Tereke
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.