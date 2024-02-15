- Asayiş

Ankara'da bıçaklanan lise öğrencisi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 Şubat'ta sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Ankara'da bıçaklanan lise öğrencisi öldü mask

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Tuna Parkı'nda çıkan tartışma sonucu arkadaşı E.N.D. tarafından bıçakla yaralanan ve hastaneye kaldırılan H.Ü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan suça sürüklenen çocuk E.N.D. tutuklanırken, bıçaklama olayına tanık olan Y. B. savcılıktaki ifade işlemi sonrası serbest bırakıldı.

# Ankara, BIÇAK, Lise, Sincan, Göre, emniyet

15 Şub 2024 - 20:50 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL