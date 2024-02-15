15 Şub 2024 - 20:33- Siyaset G:

Seçim videosunda Lütfü Savaş'a yer verilmedi

CHP'nin yayımlanan seçim videosunda belediye başkan adayları yer aldı. Ancak videoda sadece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Seçim videosunda Lütfü Savaş'a yer verilmedi
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 31 Mart yerel seçimleri için seçim şarkısının videosunu yayımladı. Yayımlanan seçim videosunda belediye başkan adayları yer alırken,  Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın yer almadığı görüldü. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hataylılara "oy yoksa, yardımda yok." ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu.

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın neden videoda yer almadığı merak konusu oldu. 

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15 Şub 2024 - 20:33 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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