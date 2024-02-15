15 Şub 2024 - 20:33- Siyaset

Seçim videosunda Lütfü Savaş'a yer verilmedi

CHP'nin yayımlanan seçim videosunda belediye başkan adayları yer aldı. Ancak videoda sadece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.