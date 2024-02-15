Seçim videosunda Lütfü Savaş'a yer verilmedi

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) 31 Mart yerel seçimleri için seçim şarkısının videosunu yayımladı. Yayımlanan seçim videosunda belediye başkan adayları yer alırken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın yer almadığı görüldü.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hataylılara "oy yoksa, yardımda yok." ifadelerini kullanmasının ardından sosyal medyada gündem olmuştu.
Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın neden videoda yer almadığı merak konusu oldu.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.