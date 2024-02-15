"İsrail, dünya kamuoyunu manipüle ediyor"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İsrail’in Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan ve propaganda hesapları aracılığıyla dolaşıma sokulan bazı görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail’in Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan ve propaganda hesapları aracılığıyla dolaşıma sokulan bazı görüntülerle ilgili açıklamada bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamayı yaptı;

"İsrail, Al-Amal Hastanesi'ne 20’den fazla oksijen tüpü ve ek tıbbi ekipman teslim etti” iddiası doğru değildir. İsrail Savunma Bakanlığı, 10 Şubat'ta bazı fotoğraflar paylaşarak, "İsrail askerlerinin Al-Amal Hastanesi'ne oksijen tüpü taşıdığını" iddia etmiştir. Filistin Kızılayı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı yeni görüntülerde İsrail'in, geçtiğimiz hafta Nasser Hastanesi'nden Al-Amal Hastanesi'ne oksijen tüpleri götürmeye çalışan Filistin Kızılay'ına ait bir ambulansı doğrudan hedef aldığı ve sağlık çalışanlarını yaraladığı görülmektedir. Filistin Kızılay'ı, İsrail'in Al-Amal Hastanesi'ne oksijen tüplerinin girişini engellemesinin ardından hastanede tedavi gören 3 hastanın hayatını kaybettiğini duyurmuştur. Ambulanslara açıkça saldıran ve yağmalayan İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propagandasına itibar etmeyiniz."