Deprem riski olan okullarda son durum

İstanbul Valiliği ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışma ile İstanbul’da yer alan okulların olası deprem riskine karşı deprem dönüşümü, güçlendirme ve risk raporları açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da 2023 yılında 16 okul, yeniden yapım süreci tamamlanarak eğitim-öğretime açılmıştır. Bu 16 okulda yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380’e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir" denildi.

16 OKULUN KAPALI ALAN MİKTARI ARTIRILDI

Açıklamada ayrıca, “Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12’si Temel Eğitim Kurumu, 2’si Halk Eğitim Merkezi, 1’i Lise, 1’i de Meslek lisesi olup, okulların ilçelere göre dağılımı ise şu şekildedir: Adalar Büyükada Halk Eğitim Merkezi, Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beşiktaş Murat Beyaz İlkokulu-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş Hamiyet Gerçek İlkokulu, Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlkokulu, Beşiktaş Dikilitaş Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Beykoz Atatürk İlköğretim Okulu, Beyoğlu Beyoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Eyüpsultan Eyüp Sultan Ortaokulu, Kadıköy Kadıköy Anadolu Lisesi, Kağıthane Günebakan İlkokulu, Kağıthane Osman Tevfik Yalman Ortaokulu, Küçükçekmece Şehit Bnb. Bedir Karabıyık ÇPAL, Sarıyer Alparslan İÖO, Üsküdar Burhaniye İlkokulu, Üsküdar Şehit Mustafa Canbaz İlkokulu" ifadelerine yer verildi.

20 İLÇEDE 43 OKULUN YENİDEN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “İstanbul’da 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında, 752 olan derslik sayısı bin 173’e çıkarılarak 421 yeni derslik, eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Yani İstanbul’umuz, ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacak. Çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138 bin 099 metrekare olan kapalı alanı 403 bin 917 metrekareye çıkarılmış olacak" ifadelerine yer verildi.