Akciğer kanseri hastası huzurevine yerleştirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eskişehir'de akciğer kanseri 57 yaşındaki vatandaşın, otelden çıkarıldığı ve hastanelerin acil servislerinde kaldığı yönündeki haberler üzerine, bakanlığın il müdürlüğünce sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği ifade edildi.