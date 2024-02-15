- Yaşam

Akciğer kanseri hastası huzurevine yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir'de kaldığı otelden çıkarılması nedeniyle hastanelerin acil servislerinde kalan akciğer kanseri hastası kişinin özel huzurevine yerleştirildiğini bildirdi.

Akciğer kanseri hastası huzurevine yerleştirildi mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eskişehir'de akciğer kanseri 57 yaşındaki vatandaşın, otelden çıkarıldığı ve hastanelerin acil servislerinde kaldığı yönündeki haberler üzerine, bakanlığın il müdürlüğünce sosyal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşın barınacak yeri ve bakacak kimsesinin olmadığı bilgisinin edinilmesi üzerine, kendisine ulaşılarak özel bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiği ifade edildi.

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15 Şub 2024 - 19:03 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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