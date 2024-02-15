TUA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye Uzay Ajansı’nın yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Bakanımız Mehmet Fatih Kacır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı" denildi. Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TUA'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.
- Bilim & Teknoloji
Alper Gezeravcı ilk toplantısında
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılımıyla gerçekleştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.