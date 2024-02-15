Alper Gezeravcı ilk toplantısında

TUA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye Uzay Ajansı’nın yeni dönem yönetim kurulunun ilk toplantısı, Bakanımız Mehmet Fatih Kacır başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Milli Uzay Programı'nda kaydedilen gelişmeler ve atılacak adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı" denildi. Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TUA'nın yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.