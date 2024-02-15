YSK duyurdu, oy sandıkları erişime açıldı

YSK’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada “E-Posta Adresi” ve/veya “Cep Telefonu” bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.”

YSK'DAN DUYURU!

Öte yandan YSK tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile sadece e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

Sorgulamak için: https://secmen.ysk.gov.tr/

E devletten sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama