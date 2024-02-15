15 Şub 2024 - 18:17- Gündem G:

YSK duyurdu, oy sandıkları erişime açıldı

Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, seçmenlerin 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanacakları sandıklar e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu’nun internet adresinde erişime açıldı.

YSK duyurdu, oy sandıkları erişime açıldı mask

YSK’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yüksek Seçim Kurulu olarak seçim dönemlerinde; seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listelerinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listelerinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimizde kayıtlı e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderiyoruz.

Kurumumuz tarafından yapılacak bilgilendirme mesajlarını almak istiyorsanız lütfen sorgulama sonucu gelen sayfada “E-Posta Adresi” ve/veya “Cep Telefonu” bilgilerinizi giriniz ve bilgilendirme almak istediğiniz kutucuklarından en az birini işaretleyiniz.”

YSK'DAN DUYURU!

Öte yandan YSK tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile sadece e-Devlet'ten yapıldığını açıkladı.

Sorgulamak içinhttps://secmen.ysk.gov.tr/

E devletten sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama

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15 Şub 2024 - 18:17 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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