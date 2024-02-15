"Mansur Yavaş zorbalığını konuşmalıyız"

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 14 Şubat Çarşamba günü İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında yaşanan olaylar sonrası sosyal medya hesabından Mansur Yavaş'a gönderme yaparak, "Artık adını koymak ve Ankara'da yaşanan Mansur Yavaş zorbalığını konuşmak zorundayız." dedi

14 Şubat Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkez'inde yapılan aday tanıtım toplantısında gergin anlar yaşandı. Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, 'Teşkilat istemiyor', 'Mansur Başkan' şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI!

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında yaşanan gerginlik sonrası Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

"MANSUR YAVAŞ ZORBALIĞI!"

Bunun üzerine, İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABB Başkanı Mansur Yavaş'a gönderme yaptı.

Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde; "Bugün aday tanıtım toplantımızda yaşananların, 2018 yılında Genel Başkanımızın evinin basılmasından ve kapısının önünde slogan atılmasından farkı yoktur. İYİ Parti, yaklaşık 6 aydır Mansur Yavaş’ı destekleyenler tarafından örtülü şantaja maruz kalmaktadır. Seçimlere müstakil girme fikri ortaya çıktığından beri Yavaş ve belediye şirketleri ile iltisaklı birçok isim istifa ettirilmiş ve partimiz istikrarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. İYİ Parti'nin müstakil hareket etmesini engelleyemeyen Yavaş, bugün işi iyice azıtmış, paralı askerlerini burnumuzun dibine kadar sokmuş ve kameralar önünde ucuz bir oyun oynamaya kalkışmıştır. Yavaş ve saz arkadaşları için İYİ Parti'nin bağımsızlığının da haysiyetinin de hiçbir önemi yoktur. Onlara göre, Mansur Yavaş'ın seçimleri kazanması için atılacak bir adım İYİ Parti'nin itibarının zedelenmesine, istikrarsızlaşmasına, hatta dağılmasına sebep olsa bile mübahtır. CHP'nin logosundan utanan ve kendisini CHP’den üstün tutan, İYİ Parti'yi ise kendi kariyer yolculuğunda kullanılan herhangi bir aparat olarak gören Yavaş'ın muhalefet siyasetine zararı tahmin edilenin çok üstündedir.

Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden 2010 referandumuna evet diyen, MHP Genel Başkanı'nı sırf hayır kararından dolayı CHP ile yakınlaştığı için eleştiren, Can Atalay'ın milletvekilliğinin gasp edilmesini eleştiremeyen, hukuksuzluklara tepki koyamayan Yavaş'ın muhalefet ile tek ilişkisi muhalif seçmenin Erdoğan karşıtlığı yüzünden biriken oylarını almaktan ibarettir. Aslında Mansur Yavaş muhalif değildir. Gerçek bir muhalif ne OHAL günlerinde kelle koltukta kurularak Türk muhalefetini Rusya'ya benzemekten alıkoyan İYİ Parti'yi zayıflatmayı amaçlar ne de son 20 yıldır Erdoğan'a teslim olmayan CHP logosundan utanır.

Sahte anketler üreten, kendisini eleştiren sivil vatandaşlara uygulanan şiddet görüntüleri WhatsApp mesaj kutusunda bulunan, seçim kampanyasına nereden geldiği meçhul paralar harcayan, trol orduları besleyen, yandaşlarına parti genel merkezlerini bastıran Yavaş’ın “az laf çok iş” derken bahsettiği “çok işlerin ne olduğu bu seçim döneminde mutlaka ortaya konulacaktır. Sayın Yavaş, biz buradayız. Araya piyonlarını sokmadan karşıma çıkıp benimle tartışamaya cesaretiniz olmadığını çok iyi biliyorum. Yine de şunu bilin ki, size ve sizin temsil ettiğiniz rant ilişkileri üzerinden siyaset üretme kültürüne son vereceğiz. Zira biz kendi ikbalimiz ile memleket arasında kaldığımız zaman memleketi seçenleriz."