Koza Yardımcı neden istifa etti?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yardımcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…"