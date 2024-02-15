15 Şub 2024 - 17:26- Siyaset G:

Koza Yardımcı neden istifa etti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Koza Yardımcı görevinden istifa etti.

Koza Yardımcı neden istifa etti? mask

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. 

Yardımcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…"

Koza Yardımcı neden istifa etti?

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15 Şub 2024 - 17:26 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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