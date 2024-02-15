- Ekonomi

Vatandaşların yüzde 62'si memnun değil

Martı, İstanbul Ekonomi Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.

Vatandaşların yüzde 62'si memnun değil mask

Martı'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ekonomi Araştırması'nda, İstanbulluların taksi hizmetlerinden memnuniyetsizlik duyduğu belirtildi.

Araştırmada, katılımcıların yüzde 62'sinin taksi hizmetlerinden memnun olmadığı ve yüzde 91'inin ise Martı'yı desteklediği bildirildi. Açıklamada, "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği"ni çözüm olarak sunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in de görüşüne yer verildi. Öktem, yönetmeliğin çıkarılması için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, taksi hizmetlerine yönelik memnuniyetsizlik için çözüm sunduklarını kaydetti.

Söz konusu yönetmelik, taksi taşımacılığındaki olası vergi kaçağı, çalışan sömürüsü ve güvenlik sorunları gibi problemleri odağına alarak, dijital kayıt ve denetim mekanizmalarıyla bu sorunların üstesinden gelmeyi amaçlıyor.

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15 Şub 2024 - 17:11 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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