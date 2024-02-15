15 Şub 2024 - 16:11- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği mitinge katıldı ve burada vatandaşlara selamlarını iletti