Karaman'da 20 küçükbaş telef oldu

Karaman'da aşırı yağışlar sonucu çatısı çöken ahırda bulunan 20 koyun telef oldu.
Merkeze bağlı Taşkale köyünde Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.
Göçüğün altında kalan 20 koyun telef oldu.
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.