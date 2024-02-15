- Eğitim

Mustafa Başer'den okul ziyaretleri

Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okulları ziyaret etti.

Mustafa Başer'den okul ziyaretleri mask

Eğitim ile ilgili sorunları yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmak amacıyla yapılan ziyaretler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Başer, Dodurga İlkokulu'nu ziyaret etti.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı'nın da eşlik ettiği ziyarette Başer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyen Başer, "Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışacağız. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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15 Şub 2024 - 15:19 AA Bilecik/ Bozüyük- Eğitim

Mahreç  Anadolu Ajansı

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