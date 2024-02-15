15 Şub 2024 - 14:35- Gündem G:

Saldıray Berk, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi

Saldıray Berk, son yolculuğuna uğurlandı
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi

Berk (76) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk'in cenazesi, kılınan namazın ardından top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü.

Törene, Berk'in ailesinin yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, askeri yetkililer ve silah arkadaşları katıldı.

Berk'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

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15 Şub 2024 - 14:35 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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