Kayseri, dizi sektörünün yeni gözdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin Soğanlı Vadisi ve tarihi Kayseri Mahallesi gibi zenginlikleriyle dizi sektörünün de ilgisini çektiğini ifade etti.
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi'nin tanıtımına katkı sağlayacak organizasyonların yanı sıra dizi sektörünün de dikkatini çektiğini belirtti.
Yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Soğanlı Vadisi'ne tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi hizmetlerin kazandırıldığını anlatan Büyükkılıç, TRT 1'in yeni dizisi Kara Ağaç Destanı'nın çekimlerinin Soğanlı Vadisi'nin ardından Kayseri Mahallesi'nde sürdüğünü kaydetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.