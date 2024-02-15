Samsung'dan Sevgililer Günü kampanyası

Samsung Electronics, Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlediği kampanya ile teknoloji tutkunlarına çeşitli fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung'un katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5, dikkati çekiyor. Galaxy Z Flip5, kompakt tasarımı ve estetik formuyla kullanıcıların günlük yaşamlarını daha konforlu hale getiriyor.

Galaxy Z Fold5, geniş ekranıyla oyun, çalışma ve multimedya deneyimlerini zenginleştiriyor. Bu inovatif cihazlar, Samsung'un teknoloji ve tasarım konusundaki liderliğini pekiştirerek, akıllı telefon kullanımını yeni bir boyuta taşıyor.

Galaxy S23 Ultra, kamera sistemiyle kullanıcılarına geliştirilmiş yüksek kaliteli fotoğraf ve video imkanı sunuyor.

Galaxy S23 FE, daha ekonomik bir seçenek arayan ancak performans ve kaliteden ödün vermek istemeyen tüketiciler için ideal bir telefon olarak dikkati çekiyor.

Galaxy S23 FE'nin yüksek çözünürlüklü kamerası ile önemli anları yakalama, güçlü işlemcisi ile zengin bir oyun deneyimi sunma ve uzun ömürlü bataryasıyla gün boyu kullanım imkanı sağlama gibi özellikleri, ekonomik fiyatla sunuluyor.

Galaxy Watch4 Classic, kullanıcıların sağlık ve fitness hedeflerini takip etmelerine, bildirimleri kolayca yönetmelerine ve günlük aktivitelerini zahmetsizce kaydetmelerine olanak tanıyan geniş özellik yelpazesi sunuyor.

Galaxy Watch4 Classic, Samsung'un Sevgililer Günü kampanyası kapsamında, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5, Galaxy S23 Ultra veya Galaxy S23 FE'yi satın alanlara 6 bin 499 lira değerindeki Galaxy Watch4 Classic akıllı saate ücretsiz sahip olabiliyor.