Tuncer Kaplan esnafı ziyaret etti

Beypazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Tuncer Kaplan, esnaf ziyaretinde bulundu
Belediye Başkanı Kaplan, 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Kaplan, seçim çalışmaları kapsamında çarşı merkezinde bulunan esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.
Gazeteci Yaşar Tonbak'ı da ziyaret eden Kaplan, hayata geçirecekleri projelerle ilçeye ivme kazandıracaklarını söyledi.
Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Kaplan, çeşitli ziyaretlerle esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini belirtti.
Kaplan, ziyaretinde 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaların yer aldığı "Anlatamam Görmem Lazım" adlı kitabını imzalayarak, Tonbak'a hediye etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.