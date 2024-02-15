Baran: Siber güvenlik hattımızı sağlam tutmamız şart

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kritik verilerin korunması bakımından siber güvenliğin önemine vurgu yaparak, "Ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın devamı için siber güvenlik hattımızı güçlü tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı."

Odadan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Valiliği, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirilen Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Analist Eğitimi Sertifika Töreni ve Konferansı, ATO'da yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin, her alanda büyük bir değişimi peşinden sürüklediğini, ekonomi ve toplumun geleceğini şekillendiren önemli bir faktör olduğunu bildirdi.

Yenilikçiliği, gelişmeyi, ilerlemeyi teşvik ederek, verimlilik ve rekabetçiliği artırarak hayatı kolaylaştıran dijitalleşmenin, güvenlik risklerini beraberinde getirdiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ağları, cihazları, uygulamaları, sistemleri ve verileri siber tehditlerden koruma uygulaması olan ve ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelen siber güvenlik, kritik verilerimizin güvenliği açısından önemli. Ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın devamı için siber güvenlik hattımızı sağlam tutmamız şart. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Analist Eğitimi Programı, Türkiye'nin siber güvenlik alanında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yürütülen önemli çalışmalardan biri. Eğitim sayesinde gençlerin donanımı artarken, siber güvenlik alanında yeni ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlandı. Bu eğitimlerle siber neferlere yenilerini kazandırdık."

Törende, "Sertifikalı Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Analist Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.