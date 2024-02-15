- Asayiş

Kırşehir'de terör operasyonu

Bozdoğan-1" operasyonu adı altında 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kırşehir'de 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi

Kırşehir'de terör operasyonu mask
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Bozdoğan-1" operasyonu adı altında 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kırşehir'de 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

# Kırşehir, Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, emniyet, şüpheli

15 Şub 2024 - 13:10 AA Kirşehir- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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