Kırşehir'de terör operasyonu

Bozdoğan-1" operasyonu adı altında 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Kırşehir'de 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.