Beypazarı Emniyet Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki denetim faaliyetlerini artırdığını duyurdu.
Ankara-Beypazarı kara yolunun Oğuzkent bölgesinde, Hamzalar Kavşağı, Kırbaşı bölgelerinde denetimde bulunarak, araç ve sürücüleri kontrol edildi.
Kontrollerde eksikleri bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı, sürücüler dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.